Uma van de transporte coletivo sofreu uma pane elétrica enquanto passava pelo túnel 5 da rodovia dos Tamoios, no sentido norte, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada às 17h33 deste domingo (27), no km 14. Ao todo, 14 pessoas ocupavam o veículo.

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Segundo a Artesp, o motorista percebeu fumaça saindo do capô, mas não houve chamas. Ele estacionou a van no acostamento e acionou atendimento.