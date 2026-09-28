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INCIDENTE

Van de transporte coletivo sofre pane em túnel da Tamoios

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
14 ocupantes da van aguardaram atendimento dentro do túnel 5
14 ocupantes da van aguardaram atendimento dentro do túnel 5

Uma van de transporte coletivo sofreu uma pane elétrica enquanto passava pelo túnel 5 da rodovia dos Tamoios, no sentido norte, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada às 17h33 deste domingo (27), no km 14. Ao todo, 14 pessoas ocupavam o veículo.

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Segundo a Artesp, o motorista percebeu fumaça saindo do capô, mas não houve chamas. Ele estacionou a van no acostamento e acionou atendimento.

Os reparos foram realizados por volta das 18h, permitindo que o veículo seguisse viagem. Não foi necessário realizar o transbordo dos passageiros.

Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

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