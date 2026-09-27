A Prefeitura de Aparecida abriu concurso público para o preenchimento de 21 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As inscrições para o Concurso Público nº 01/2026 seguem abertas até o dia 26 de outubro e devem ser realizadas pela internet, por meio da banca organizadora Avança SP.
Os salários-base variam de R$ 1.734,42 a R$ 6.946,91, dependendo do cargo e da jornada de trabalho. Para médico do trabalho, a remuneração prevista é de R$ 76,07 por hora.
Além dos vencimentos, os servidores contratados terão direito a vale-alimentação no valor de R$ 880 e vale-transporte.
O edital oferece uma vaga imediata para cada um dos 21 cargos disponíveis. Também haverá formação de cadastro reserva, que poderá ser utilizado para novas contratações durante o período de validade do concurso.
As oportunidades abrangem diferentes setores da administração municipal, incluindo áreas operacionais, Educação, Saúde, Engenharia e funções administrativas.
A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 20 de dezembro de 2026. Os candidatos devem consultar o edital para verificar os requisitos específicos, carga horária, conteúdo programático e demais etapas previstas para cada função.
Após a homologação do resultado final, o concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme necessidade da Prefeitura de Aparecida.
Quais cargos exigem apenas ensino fundamental?
São seis cargos nesse grupo. Auxiliar de Cozinha, Faxineiro e Pedreiro pedem ensino fundamental incompleto; Encanador e Mecânico de Autos exigem fundamental completo. Para Motorista, além do fundamental completo, é preciso ter CNH categoria D.
A taxa de inscrição para esse grupo é de R$ 53.
Quais vagas exigem ensino médio ou técnico?
Duas oportunidades: Cuidador de Aluno PcD, que exige ensino médio completo e curso de cuidador com carga mínima de 80 horas (remuneração de R$ 1.789,52), e Desenhista Técnico, que pede ensino médio completo e curso técnico na área (R$ 1.991,33).
A taxa de inscrição para esse grupo é de R$ 66.
Quais são os maiores salários do concurso de Aparecida?
Diretor de Escola lidera com R$ 6.946,91 para 40 horas semanais. Engenheiro Civil, Engenheiro de Tráfego, Engenheiro Elétrico e Geólogo têm salário-base de R$ 5.162,77.
Coordenador Pedagógico recebe R$ 4.666,62, e Professor II de Oficinas de Escolas Integrais tem vencimento de R$ 4.040,37, com até 30 horas de aula conforme atribuição da Secretaria Municipal de Educação. Já Médico do Trabalho tem remuneração de R$ 76,07 por hora, para jornada semanal de 20 horas.