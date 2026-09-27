A Prefeitura de Aparecida abriu concurso público para o preenchimento de 21 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições para o Concurso Público nº 01/2026 seguem abertas até o dia 26 de outubro e devem ser realizadas pela internet, por meio da banca organizadora Avança SP.

Os salários-base variam de R$ 1.734,42 a R$ 6.946,91, dependendo do cargo e da jornada de trabalho. Para médico do trabalho, a remuneração prevista é de R$ 76,07 por hora.