Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados neste domingo (27), no bairro Lagoa Azul, em Jacareí. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o sobrevivente foi encaminhado à Santa Casa do município, onde passava por cirurgia.
Os policiais foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo no bairro. Ao chegarem ao local, encontraram um homem já sem vida, com quatro perfurações provocadas por arma de fogo.
Ainda conforme as informações iniciais, a segunda vítima foi atingida na região do queixo, e o projétil teria ficado alojado no tórax.
A Polícia Militar permaneceu no local para preservar a área. Equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil foram acionadas para realizar a perícia e investigar as circunstâncias do caso.