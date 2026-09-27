Um carro capotou na tarde deste domingo (27) na rua Euclides Miragaia, na região central de São José dos Campos.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção antes de o veículo capotar na via.

O acidente chamou a atenção de quem passava pelo local. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre as circunstâncias que provocaram o capotamento.