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ACIDENTE

Motorista perde o controle e capota carro no centro de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Divulgação
Acidente no centro de São José
Acidente no centro de São José

Um carro capotou na tarde deste domingo (27) na rua Euclides Miragaia, na região central de São José dos Campos.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção antes de o veículo capotar na via.

O acidente chamou a atenção de quem passava pelo local. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre as circunstâncias que provocaram o capotamento.

Também não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do motorista ou de possíveis ocupantes do veículo.

As causas do acidente deverão ser apuradas.

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