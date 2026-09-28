“Um grande alívio.” Foi assim que Kaio*, de 42 anos, definiu o sentimento ao ouvir a notícia, na última sexta (25), de que as operações das empresas de apostas on-line, as bets, foram proibidas no Brasil. Ele diz que tenta recomeçar a vida depois de perder o carro, a casa e o emprego por causa das dívidas de jogo.

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Hoje, Kaio mora sozinho em um dormitório em uma cidade do interior de Goiás. No local, ele se abriga, todas as noites, no chão. Preferiu se afastar e ficar longe da família temendo pela segurança, em função de dívidas contraídas com agiotas. Ele reconhece que, nos últimos seis anos, o vício em jogos fez a sua vida virar pelo avesso.