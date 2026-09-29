Uma nutricionista de Belo Horizonte (MG) divulgou nas redes sociais ter sido vítima de sequestro por um motorista de Uber. Segundo o relato, o condutor chegou ao local e disse seu nome em voz alta, transmitindo uma falsa sensação de segurança. Durante o trajeto, porém, ele teria alterado o caminho, e um comparsa, escondido no porta-malas, teria abordado a vítima dentro do veículo e anunciado o assalto.
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A ação, na última segunda-feira (21), teria durado cerca de uma hora. Nesse período, a vítima afirmou ter ficado em poder da dupla, sendo ameaçada enquanto seu celular era invadido e ela era obrigada a responder perguntas sobre sua vida privada. Ao ser dispensada pelos criminosos, teve o celular e dinheiro em espécie roubados.
A mulher afirmou ter registrado um boletim de ocorrência e entrado em contato com a empresa, que lamentou o ocorrido.
Neste domingo (27), ela arquivou a publicação em que relatava os fatos, afirmando que o caso tomou grandes proporções e passou a ter implicações. Ela também lamentou o posicionamento da empresa, que considerou insuficiente e motivado apenas pela repercussão do caso.
Segundo a vítima, após tornar a ocorrência pública, recebeu diversas mensagens de pessoas que afirmaram ter passado por situações semelhantes.
Em nota enviada a OVALE, a empresa afirmou que colabora com as autoridades competentes e que a conta do motorista foi desativada na plataforma.
O que diz a Uber
Veja a nota na íntegra:
A Uber lamenta o caso e informa que já está colaborando com as autoridades competentes, nos termos da lei. A conta do motorista foi desativada da plataforma.
A plataforma ressalta que mantém um contrato com o Serpro, empresa de TI do Governo Federal, para confirmar as informações cadastrais dos motoristas parceiros e de seus veículos. Todos os parceiros cadastrados também passam por uma checagem periódica de apontamentos criminais, desde a primeira viagem. A empresa também implementa algoritmos de reconhecimento facial e, ao criar a conta, verifica se a foto de perfil coletada do motorista parceiro é verídica, tirada ao vivo e se não corresponde a um perfil ativo ou previamente desativado. Além disso, o aplicativo solicita, aleatoriamente, que os motoristas parceiros tirem uma selfie antes de aceitar uma viagem ou de ficar online, para verificar se a pessoa que está usando o aplicativo corresponde àquela da conta que temos no arquivo.
A Uber orienta que, antes de embarcar, os usuários confiram se as informações exibidas no aplicativo correspondem ao veículo e ao motorista que chegou ao local de partida. É importante verificar a placa e o modelo do veículo, além do nome e da foto do motorista.
Além disso, a Uber oferece o U-Código, recurso que permite ao usuário e ao motorista confirmar que estão na viagem correta antes do início do trajeto. Por meio da ferramenta, um código de quatro dígitos é exibido no aplicativo do usuário e deve ser informado ao motorista para que a viagem seja iniciada.