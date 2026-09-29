Uma nutricionista de Belo Horizonte (MG) divulgou nas redes sociais ter sido vítima de sequestro por um motorista de Uber. Segundo o relato, o condutor chegou ao local e disse seu nome em voz alta, transmitindo uma falsa sensação de segurança. Durante o trajeto, porém, ele teria alterado o caminho, e um comparsa, escondido no porta-malas, teria abordado a vítima dentro do veículo e anunciado o assalto.

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A ação, na última segunda-feira (21), teria durado cerca de uma hora. Nesse período, a vítima afirmou ter ficado em poder da dupla, sendo ameaçada enquanto seu celular era invadido e ela era obrigada a responder perguntas sobre sua vida privada. Ao ser dispensada pelos criminosos, teve o celular e dinheiro em espécie roubados.