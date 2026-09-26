Condutores podem adotar alguns cuidados para identificar possíveis irregularidades na quantidade ou na qualidade do combustível vendido nos postos. Entre as recomendações estão a conferência da bomba, o acompanhamento do abastecimento e a solicitação de testes de qualidade.

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O Procon-SP alerta que preços muito baixos podem ser um sinal de atenção. Valores muito inferiores à média praticada na região podem indicar problemas na qualidade ou na quantidade do combustível.