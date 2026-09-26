26 de setembro de 2026
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Fraudes em combustíveis: Saiba como reconhecer e denunciar

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa
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Condutores podem adotar alguns cuidados para identificar possíveis irregularidades na quantidade ou na qualidade do combustível vendido nos postos. Entre as recomendações estão a conferência da bomba, o acompanhamento do abastecimento e a solicitação de testes de qualidade.

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O Procon-SP alerta que preços muito baixos podem ser um sinal de atenção. Valores muito inferiores à média praticada na região podem indicar problemas na qualidade ou na quantidade do combustível.

No caso do etanol, o consumidor deve verificar se a bomba possui um densímetro, equipamento que permite consultar informações sobre o produto. A presença do dispositivo, no entanto, não garante a qualidade do combustível, mas permite ao consumidor fazer uma verificação no momento do abastecimento.

Também é possível conferir se a bomba possui o selo de aferição do Inmetro/Ipem-SP. O consumidor pode ainda solicitar ao frentista um teste de qualidade. Os postos devem contar com profissionais treinados para realizar o procedimento, conforme determinação da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Fraudes no setor

O alerta sobre possíveis fraudes ganha dimensão diante das estimativas do ICL (Instituto Combustível Legal), que aponta que R$ 17 bilhões são perdidos anualmente com fraudes operacionais. Entre elas estão alterações na qualidade dos produtos, mistura de substâncias como solventes e metanol e adulterações na quantidade indicada pelas bombas de abastecimento.

Em testes realizados pelo instituto em 2025, 25% das amostras analisadas apresentaram algum tipo de irregularidade relacionada à quantidade ou à qualidade do combustível.

Cuidados durante o abastecimento

Segundo o Procon-SP, um combustível adulterado nem sempre provoca danos imediatos ao veículo. Por isso, o motorista deve acompanhar o abastecimento e conferir se o bico utilizado corresponde ao combustível solicitado.

Também é importante verificar se o valor apresentado na bomba é o mesmo anunciado pelo estabelecimento e se a contagem começa em zero. Ao final, a orientação é conferir a nota fiscal e verificar se o preço e a quantidade de litros registrados correspondem ao que foi abastecido.

Manter o hábito de abastecer em postos conhecidos também pode ajudar a identificar o estabelecimento caso algum problema seja constatado posteriormente.

Onde denunciar

Suspeitas de irregularidades podem ser comunicadas ao Procon-SP. Na denúncia, o consumidor deve informar o nome e o endereço do posto, o tipo de combustível e, se possível, a bomba utilizada.

O Ipem-SP também recebe denúncias e dúvidas relacionadas à comercialização de produtos e serviços. A Ouvidoria atende pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br ou pelo site do órgão.

Consumidores também podem recorrer ao Instituto Combustível Legal. Por meio da ferramenta “Denuncie”, disponível no site da entidade, é possível consultar os canais adequados para encaminhar cada tipo de suspeita, incluindo ANP, Ipem, Procon e Ministério Público.

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