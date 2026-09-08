Uma empresa de fachada que firmou seis contratos com a Prefeitura de Taubaté em 2022 e que gerou um prejuízo de, ao menos, R$ 593 mil aos cofres do município. Esse é o resumo de uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. O processo tramita desde março desse ano, em segredo de justiça, na Vara da Fazenda Pública de Taubaté, mas a reportagem obteve acesso à denúncia da Promotoria.

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Os réus são: Guilherme Henrique Ramos Ferreira Junior, que atuou como diretor de Frota Patrimonial no governo do ex-prefeito José Saud (PP); a empresa Geração Autos Parte, de Caçapava; João Victor Hofstetler Powell Ferreira, que foi o primeiro dono da Geração; Jhonatam de Jesus Teixeira Martins, que é amigo de João e assumiu o comando da empresa em outubro de 2023; e Altevir Ferreira Junior, que é o pai de João e era proprietário de outra empresa, a Ferreira Center Diesel.