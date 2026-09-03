A política brasileira mudou profundamente nas últimas décadas. Mudaram o Congresso, os partidos, a sociedade e a maneira como o cidadão se informa e participa. Mas há um fundamento da democracia representativa que não pode mudar: quem recebe um mandato precisa saber quem representa, defender um projeto político e prestar contas à sociedade.

É por isso que a reforma política no Brasil não pode continuar sendo adiada. Precisamos fortalecer a representação proporcional e a fidelidade partidária e discutir o voto em lista como instrumento para valorizar os partidos, seus programas e projetos coletivos. Não existe democracia representativa forte sem partidos fortes. O eleitor precisa saber não apenas em quem votar, mas qual programa, qual projeto político e quais compromissos está ajudando a levar ao Parlamento.

O vínculo do eleitor com seus representantes foi se enfraquecendo. Pesquisa Real Time Big Data de maio de 2026 mostra que 62% dos brasileiros não confiam no Congresso Nacional. Parte dessa descrença nasce da distância entre representantes e representados. Quando o cidadão não se reconhece nas instituições, a democracia perde força.