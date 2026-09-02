A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quarta-feira (2), a suspensão preventiva da fabricação de produtos de limpeza na unidade da Unilever em Vinhedo, no interior de São Paulo.
A decisão foi tomada após uma fiscalização que identificou irregularidades relacionadas às BPFs (Boas Práticas de Fabricação), normas que estabelecem critérios de controle e segurança para a produção de saneantes.
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Falhas identificadas durante a inspeção
A inspeção foi realizada entre os dias 24 e 28 de agosto pela Anvisa, em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do município. Durante a ação, foram identificadas falhas nos procedimentos de controle adotados durante a fabricação e antes da liberação dos produtos, além de deficiências no monitoramento da água utilizada no processo produtivo.
Os fiscais também apontaram problemas na investigação e na correção de irregularidades identificadas pela própria empresa.
Produtos disponíveis no mercado continuam liberados
Apesar da suspensão da fabricação, a Anvisa informou que não identificou, até o momento, sinais de contaminação microbiológica ou outros problemas nos lotes já produzidos na unidade.
Por esse motivo, não foi determinado o recolhimento dos produtos nem a suspensão de sua comercialização, distribuição ou utilização pelos consumidores.
A medida se restringe à fabricação de novos lotes até que as falhas apontadas durante a fiscalização sejam corrigidas.