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IRREGULARIDADES

Anvisa suspende produção de produtos Unilever em planta de SP

Por Da redação | Vinhedo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Magnific
Imagem ilustrativa
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quarta-feira (2), a suspensão preventiva da fabricação de produtos de limpeza na unidade da Unilever em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A decisão foi tomada após uma fiscalização que identificou irregularidades relacionadas às BPFs (Boas Práticas de Fabricação), normas que estabelecem critérios de controle e segurança para a produção de saneantes.

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Falhas identificadas durante a inspeção

A inspeção foi realizada entre os dias 24 e 28 de agosto pela Anvisa, em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do município. Durante a ação, foram identificadas falhas nos procedimentos de controle adotados durante a fabricação e antes da liberação dos produtos, além de deficiências no monitoramento da água utilizada no processo produtivo.

Os fiscais também apontaram problemas na investigação e na correção de irregularidades identificadas pela própria empresa.

Produtos disponíveis no mercado continuam liberados

Apesar da suspensão da fabricação, a Anvisa informou que não identificou, até o momento, sinais de contaminação microbiológica ou outros problemas nos lotes já produzidos na unidade.

Por esse motivo, não foi determinado o recolhimento dos produtos nem a suspensão de sua comercialização, distribuição ou utilização pelos consumidores.

A medida se restringe à fabricação de novos lotes até que as falhas apontadas durante a fiscalização sejam corrigidas.

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