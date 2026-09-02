A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quarta-feira (2), a suspensão preventiva da fabricação de produtos de limpeza na unidade da Unilever em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A decisão foi tomada após uma fiscalização que identificou irregularidades relacionadas às BPFs (Boas Práticas de Fabricação), normas que estabelecem critérios de controle e segurança para a produção de saneantes.

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Falhas identificadas durante a inspeção