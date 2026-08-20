A unidade da Coop localizada no bairro Novo Horizonte, na região leste de São José dos Campos, passou a funcionar 24 horas por dia. O novo horário entrou em vigor na segunda-feira (17) e também inclui setores como padaria, açougue e frios.

O supermercado fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 3.400. Com a mudança, consumidores passam a ter a possibilidade de fazer compras durante a madrugada e em horários fora do período convencional de atendimento.

A unidade do Novo Horizonte é a segunda da rede em São José dos Campos a adotar o funcionamento ininterrupto. O mesmo modelo já é utilizado pela loja localizada no bairro Morumbi.