A unidade da Coop localizada no bairro Novo Horizonte, na região leste de São José dos Campos, passou a funcionar 24 horas por dia. O novo horário entrou em vigor na segunda-feira (17) e também inclui setores como padaria, açougue e frios.
O supermercado fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 3.400. Com a mudança, consumidores passam a ter a possibilidade de fazer compras durante a madrugada e em horários fora do período convencional de atendimento.
A unidade do Novo Horizonte é a segunda da rede em São José dos Campos a adotar o funcionamento ininterrupto. O mesmo modelo já é utilizado pela loja localizada no bairro Morumbi.
De acordo com a Coop, a ampliação do horário faz parte de uma estratégia voltada à conveniência e acompanha mudanças nos hábitos de consumo. A proposta é oferecer maior flexibilidade para clientes e cooperados, permitindo que as compras sejam realizadas de acordo com diferentes rotinas.
O diretor de Operações e Logística da Coop, Ricardo Miranda, afirmou que o funcionamento durante as 24 horas acompanha uma tendência do setor varejista de ampliar as alternativas oferecidas aos consumidores.
Com 71 anos de atuação, a Coop informa possuir aproximadamente seis mil colaboradores e 1,6 milhão de matrículas ativas. Atualmente, a rede conta com 35 unidades de varejo alimentar, sendo três delas em São José dos Campos, além de 69 drogarias e canais digitais.