Enquanto a próxima Campinas Decor não chega, os preparativos seguem em ritmo intenso nos bastidores. A CEO Hebe Fontenelle está envolvida em uma série de decisões, conversas e acompanhamentos que fazem parte da construção da mostra. É um trabalho que acontece longe dos holofotes, mas que ajuda a dar forma ao que o público conhecerá em 2027.