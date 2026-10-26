27 de outubro de 2026
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PLANOS

Campinas Decor 2027


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Divulgação

Enquanto a próxima Campinas Decor não chega, os preparativos seguem em ritmo intenso nos bastidores. A CEO Hebe Fontenelle está envolvida em uma série de decisões, conversas e acompanhamentos que fazem parte da construção da mostra. É um trabalho que acontece longe dos holofotes, mas que ajuda a dar forma ao que o público conhecerá em 2027.

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