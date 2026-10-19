O jornalista e apresentador Fred Bruno foi atingido de raspão no pé durante a confusão envolvendo o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), na madrugada desta segunda-feira (19), na balada Santo Cupido, no Itaim Bibi, em São Paulo.
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Fred passa bem após o disparo e decidiu não registrar queixa contra o deputado. Aguiar foi detido após atirar durante a confusão, mas não será mantido preso porque goza de imunidade parlamentar. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava “em estado de exaltação” e apresentava risco à própria integridade e à de terceiros.
O parlamentar deixou a delegacia ainda durante a madrugada. Apesar do flagrante, não permaneceu preso devido à imunidade parlamentar. A arma foi apreendida para análise, e um carro com placa oficial da Alesp, atribuído ao deputado, também foi apreendido.
Com informações do Metrópoles.