O jornalista e apresentador Fred Bruno foi atingido de raspão no pé durante a confusão envolvendo o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), na madrugada desta segunda-feira (19), na balada Santo Cupido, no Itaim Bibi, em São Paulo.

Leia mais: Cristão e cantor gospel, deputado dispara arma em balada; VÍDEO

Fred passa bem após o disparo e decidiu não registrar queixa contra o deputado. Aguiar foi detido após atirar durante a confusão, mas não será mantido preso porque goza de imunidade parlamentar. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava “em estado de exaltação” e apresentava risco à própria integridade e à de terceiros.