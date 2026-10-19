19 de outubro de 2026
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CONFUSÃO

Deputado que atirou em balada atingiu pé de Fred Bruno

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@fred/Instagram
Fred decidiu não registrar queixa contra o deputado.
Fred decidiu não registrar queixa contra o deputado.

O jornalista e apresentador Fred Bruno foi atingido de raspão no pé durante a confusão envolvendo o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), na madrugada desta segunda-feira (19), na balada Santo Cupido, no Itaim Bibi, em São Paulo.

Leia mais: Cristão e cantor gospel, deputado dispara arma em balada; VÍDEO

Fred passa bem após o disparo e decidiu não registrar queixa contra o deputado. Aguiar foi detido após atirar durante a confusão, mas não será mantido preso porque goza de imunidade parlamentar. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava “em estado de exaltação” e apresentava risco à própria integridade e à de terceiros.

O parlamentar deixou a delegacia ainda durante a madrugada. Apesar do flagrante, não permaneceu preso devido à imunidade parlamentar. A arma foi apreendida para análise, e um carro com placa oficial da Alesp, atribuído ao deputado, também foi apreendido.

Com informações do Metrópoles.

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