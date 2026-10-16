O Flamengo não teve nenhuma finalização certa contra o Estudiantes na noite desta quinta-feira (15), em La Plata, na Argentina. Para a sorte da equipe carioca, apesar de ter um volume ofensivo maior, com seis chutes que exigiram intervenções do goleiro Rossi, o time argentino também não balançou a rede. Assim, o empate por 0 a 0 foi melhor para a equipe brasileira.

Com o resultado do primeiro confronto pela semifinal da Copa Libertadores, a formação da Gávea deixou aberta a decisão da vaga na final para o embate marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira (22). Quem vencer, avança. Em caso de nova igualdade, a disputa será definida nos pênaltis.

Em sua oitava participação na semifinal da Libertadores, a quinta nos últimos oito anos, a equipe carioca está em busca de sua sexta final. Campeão em 1981, 2019, 2022 e 2025, o clube já é o brasileiro com mais títulos no torneio e sonha com o quinto caneco.