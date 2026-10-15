O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou na quarta-feira (14) um vídeo produzido com inteligência artificial que mostra o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) em uma piscina enquanto atira para o alto com dois fuzis.

O vídeo de 37 segundos foi postado em uma conta secundária de Nikolas no Instagram e replicado no story do perfil principal do parlamentar mineiro.

Na primeira cena, o presidenciável aparece no teto solar de um carro tomando espumante de uma garrafa, arremessando o objeto e atirando para cima com uma pistola. Flávio também é retratado fazendo um disparo com um lançador de granada propelida a foguete em campo aberto.