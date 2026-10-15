No dia 9 de outubro, passados cinco dias do primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) sacou uma proposta que não consta no plano de governo que registrou no Tribunal Superior Eleitoral. "Para esse governo [de Lula], Bolsa Família é o máximo. Para mim, é só o começo. Eu vou criar o Ministério da Prosperidade."

O que o presidenciável sugere, a princípio, é reunir sob uma mesma pasta políticas de assistência social, qualificação profissional e microcrédito. A forma como escolheu batizar esse superministério, prometido caso vença Lula (PT) no segundo turno, também aciona uma gramática religiosa que aproxima fé e empreendedorismo. Se você pensou na Teologia da Prosperidade, você pensou certo.

Ao analisar a ascensão evangélica no Brasil, é inevitável esbarrar no avanço dessa linha teológica. Ela ensina que Deus deseja conceder aos fiéis saúde, sucesso e abundância material já nesta vida, sem deixar a recompensa apenas para o reino dos céus. São bênçãos alcançadas por meio da fé e de práticas como o dízimo.