O ex-banqueiro Daniel Vorcaro custeou e promoveu em tríplex no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, uma festa com garotas de programa para o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques em 28 de fevereiro de 2025, aponta reportagem da revista piauí publicada nesta quinta-feira (15).

As mensagens não deixam claro se o dono do Banco Master participou do evento. Segundo mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro, ele cuidou de todos os detalhes e envolveu sete pessoas -dois motoristas, um chef de cozinha, um mordomo, uma faxineira, um arquiteto e uma agenciadora de garotas de programa- na organização do encontro entre o magistrado e as mulheres.

As despesas com a festa para 15 convidados somaram R$ 27 mil, sendo cerca de R$ 21,1 mil em carnes e caviar.