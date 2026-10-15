Vorcaro fez festa com garotas de programa para Kassio, diz piauí
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O ex-banqueiro Daniel Vorcaro custeou e promoveu em tríplex no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, uma festa com garotas de programa para o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques em 28 de fevereiro de 2025, aponta reportagem da revista piauí publicada nesta quinta-feira (15).
As mensagens não deixam claro se o dono do Banco Master participou do evento. Segundo mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro, ele cuidou de todos os detalhes e envolveu sete pessoas -dois motoristas, um chef de cozinha, um mordomo, uma faxineira, um arquiteto e uma agenciadora de garotas de programa- na organização do encontro entre o magistrado e as mulheres.
As despesas com a festa para 15 convidados somaram R$ 27 mil, sendo cerca de R$ 21,1 mil em carnes e caviar.
Questionado sobre a festa e o impacto do evento sobre a atuação como relator do caso Master, o magistrado enviou nota à reportagem afirmando que nunca autorizou ninguém a falar em nome dele e não pode se responsabilizar por conversas ou ações de terceiros.
No mesmo dia da festa, Vorcaro conversava com um interlocutor que seria Paulo Sergio Souza, ex-diretor do Banco Central, sobre o uso do depósito compulsório, verba que as instituições financeiras devem destinar a uma conta no BC para garantir o funcionamento do Master, descumprindo as regras para operar no país.
Conforme diálogo entre Vorcaro e o mordomo contratado, cujo nome estava salvo como "Michael" nos contatos do ex-banqueiro, um quarto do tríplex foi emprestado ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e a cinco mulheres por volta das 20h50. Mais tarde, às 22h08, Michael escreveu "pessoal tudo pelado na piscina. Uma passou mal, vomitou, mas tá bem, já".
"Ministro tá sem pressa nenhuma de ir embora, acabou de falar que está renovando para começar tudo novamente", acrescentou o mordomo. Segundo ele, Kassio teria ido embora por volta das 23h15. Depois, Michael enviou a Vorcaro fotos que mostravam três preservativos usados sobre um tapete e uma calcinha de renda preta encontrada embaixo de um travesseiro.
O magistrado enviou nota à reportagem afirmando que "nunca votou a favor de Daniel Vorcaro (inclusive deu voto pela manutenção da prisão), nunca trocou mensagens com ele, nem pediu nada ao banqueiro". Também afirmou que o filho "nunca recebeu nada do Banco Master".
"A matéria referenciada faz ilações e tenta relacionar tais diálogos com a condução da Presidência do TSE, numa tentativa de fragilizar a condução da Justiça Eleitoral."
Na terça-feira (13), reportagem do UOL revelou que Vorcaro financiava uma rede de prostituição de alcance internacional desde 2023, na qual aplicou ao menos R$ 4,3 milhões e envolveu intermediários, uma casa noturna em São Paulo e mulheres russas, ucranianas, venezuelanas, argentinas e polonesas -o ex-banqueiro e um promotor de eventos as chamavam de "escravas" e "kengas".
O dono do Master negou em nota o envolvimento com a exploração sexual de mulheres. "Nego veementemente que tenha, em algum momento, explorado ou desrespeitado mulheres. Isso não é da minha índole. Na verdade, a falsa narrativa criada é exatamente o oposto do que sou, o que pode ser confirmado por qualquer mulher que me conheceu ou com quem me relacionei", disse.