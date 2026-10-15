Para 17% dos eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), o motivo do voto é a oportunidade de não dar um quarto mandato ao presidente Lula (PT). Já 12% daqueles que declaram voto no petista afirmam não querer ver o senador no Palácio do Planalto.

É o que mostra nova pesquisa do Datafolha sobre a corrida eleitoral neste segundo turno, realizada entre terça-feira (13) e quarta-feira (14). Há uma semana, 25% dos eleitores de Flávio diziam votar para tirar Lula, e 13% dos que escolhem o presidente, pelo mesmo motivo em relação ao senador.

Quando é observada a totalidade da amostra do instituto, 78% dizem que sua escolha é pelo melhor candidato, enquanto 14% afirmam que votam para derrotar o adversário.