17% dos eleitores de Flávio dizem votar nele para derrotar Lula
| Tempo de leitura: 2 min
Para 17% dos eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), o motivo do voto é a oportunidade de não dar um quarto mandato ao presidente Lula (PT). Já 12% daqueles que declaram voto no petista afirmam não querer ver o senador no Palácio do Planalto.
É o que mostra nova pesquisa do Datafolha sobre a corrida eleitoral neste segundo turno, realizada entre terça-feira (13) e quarta-feira (14). Há uma semana, 25% dos eleitores de Flávio diziam votar para tirar Lula, e 13% dos que escolhem o presidente, pelo mesmo motivo em relação ao senador.
Quando é observada a totalidade da amostra do instituto, 78% dizem que sua escolha é pelo melhor candidato, enquanto 14% afirmam que votam para derrotar o adversário.
Em relação à convicção do eleitor, 93% dizem estar certos de em quem vão votar, ante 7% que admitem mudar de opção. O índice de certeza na escolha é de 95% entre eleitores do filho de Jair Bolsonaro e de 94% entre os de Lula. Já entre a possibilidade de mudança é de 5% para o senador e de 6% para o mandatário.
Neste segundo turno, Flávio se apresenta como um símbolo de mudança, aproveitando a estreita liderança sobre Lula, que vinha à frente em pesquisas durante a campanha, no primeiro turno.
Ele também aponta para a bancada majoritariamente conservadora, e bastante bolsonarista, eleita para as duas Casas do Congresso Nacional como fator de governabilidade. Mas também apela à rejeição ao petista na propaganda eleitoral.
Já o presidente aposta na mobilização nas ruas e nas redes, tendo alterado a tática de apenas defender o legado dos três mandatos e buscando vender a ideia de que também representa avanço e mudança. E ataca Flávio também no rádio e na TV.
No mundo digital, tem conseguido engajar mais em ritmo mais rápido do que Flávio agora, e grandes manifestações têm sido registradas em diversas capitais
Aprovou medidas vistas como eleitoreiras, como zerar contribuições federais sobre combustíveis, e conta com a aprovação do fim da escala 6x1 no Senado, ocorrida na quarta-feira (14), quando o segundo dia de trabalho do Datafolha já estava encerrado.
O instituto ouviu 2.520 pessoas. O levantamento, registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-00466/2026, foi realizado por encomenda da Folha. A margem de erro geral é de dois pontos para mais ou menos.