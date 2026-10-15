Nesta segunda semana da campanha de segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Lula (PT) registrou 41% de avaliação ruim ou péssima do governo por parte do eleitorado, ante 35% que disseram ter uma visão ótima ou boa da administração. Outros 23% a veem como regular.

Foi o que aferiu o Datafolha de terça-feira (13) a esta quinta (15), num levantamento com margem de erro de dois pontos. Na rodada anterior, a primeira do segundo turno, o instituto mostrou que 40% dos ouvidos achava o governo ruim ou péssimo, ante 35% que o avaliavam ótimo ou bom. O regular estava em 24%.

Já a reprovação pessoal do presidente está em 50%, enquanto o aprovam 48%. Há uma semana, eles eram 49% e 48%, respectivamente, o que configurava um empate técnico.