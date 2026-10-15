A polarização brasileira segue viva e bem neste segundo turno da eleição presidencial de 2026. Segundo o Datafolha, 46% dos eleitores afirmam não votar em Lula (PT) de forma alguma, ante 44% que declaram o mesmo sobre Flávio Bolsonaro (PL).

Há uma semana, na primeira pesquisa feita pelo instituto após os rivais passarem pelo primeiro turno com a menor diferença da história, em favor do filho de Jair Bolsonaro, o presidente marcava 46% de rejeição e o senador, 43%, um empate técnico.

A margem de erro do levantamento, feito sob encomenda da Folha entre terça-feira (13) e esta quinta (15), é de dois pontos para mais ou menos. Foram ouvidas 2.520 pessoas, e a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o código BR-00466/2026.