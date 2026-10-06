Mãe e filha fugiram de um carro de aplicativo após relatarem que um homem saiu do porta-malas durante corrida em Belo Horizonte (MG), próximo à BR-356. O caso aconteceu em 20 de setembro, mas passou a ser divulgado no último dia 3.
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Segundo a jovem, cuja identidade não foi divulgada, o motorista parou o veículo e disse que havia um problema no porta-malas. Quando a parte traseira foi aberta, as duas viram um segundo homem saindo de dentro do compartimento. Elas, então, saíram do carro correndo em busca de ajuda.
As passageiras também perceberam que a placa do veículo não correspondia integralmente à informada no aplicativo. Elas conferiram os dois últimos números antes de entrar no carro, mas o motorista usava boné e o local estava escuro, dificultando a confirmação da identidade.
Após deixarem o veículo, mãe e filha solicitaram outro carro por aplicativo para voltar para casa.
O caso tem características semelhantes a outra ocorrência registrada recentemente em BH. Na situação anterior, uma mulher relatou ter entrado num carro diferente do solicitado e que um segundo homem saiu do porta-malas durante o trajeto. Segundo ela, os suspeitos acessaram suas contas bancárias e depois a abandonaram numa rodovia.
A Uber informou que os dois casos estão vinculados à mesma conta de motorista e que colabora com as investigações, além de ter oferecido suporte psicológico às vítimas. A empresa recomenda que, antes de embarcar, os usuários devem conferir se as informações exibidas no aplicativo correspondem ao veículo e ao motorista que chegou ao local de partida.
A Polícia Civil de Minas Gerais apura as ocorrências.
Com informações do Metrópoles.