Mãe e filha fugiram de um carro de aplicativo após relatarem que um homem saiu do porta-malas durante corrida em Belo Horizonte (MG), próximo à BR-356. O caso aconteceu em 20 de setembro, mas passou a ser divulgado no último dia 3.

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Segundo a jovem, cuja identidade não foi divulgada, o motorista parou o veículo e disse que havia um problema no porta-malas. Quando a parte traseira foi aberta, as duas viram um segundo homem saindo de dentro do compartimento. Elas, então, saíram do carro correndo em busca de ajuda.