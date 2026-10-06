O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (6) a progressão de regime para Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”. Condenada a 14 anos de prisão pelos atos de 8 de Janeiro, ela passa ao regime semiaberto, mas continuará em prisão domiciliar.

Leia também: Moraes pede manifestação da PGR sobre visitas de Flávio ao pai

Débora ficou conhecida após pichar com batom vermelho a frase “perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, em frente à sede do STF, durante os atos de 8 de Janeiro de 2023.