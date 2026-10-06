O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta terça-feira (6) que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para que possa voltar a receber visitas de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Em petição encaminhada ao Supremo, a defesa de Bolsonaro afirmou que "não se mostra mais necessária a manutenção de regime excepcionalmente restritivo de visitas". A peça fala em "uma única visita" de Flávio, de natureza exclusivamente familiar.