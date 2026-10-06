O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o restabelecimento do seu regime ordinário de visitas ou a autorização para receber o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. O pedido foi apresentado nessa segunda-feira (5), após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, no qual Flávio avançou para o segundo turno na liderança da disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária e tem restrições no direito de visita desde julho de 2026, quando Flávio divulgou carta de apoio à candidatura. A suspensão específica das visitas do senador tem término previsto para 11 de outubro de 2026. A petição solicita a antecipação do encontro antes do fim do prazo, com data e horário a serem definidos junto ao Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM).