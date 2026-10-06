Segundo o Gabinete do Xerife de Miami-Dade, Danilo Silva, de 46 anos, caminhava pelo local usando boné e jaqueta do ICE, óculos escuros, máscara e botas. Ele abordava pessoas e se envolvia em discussões, amedrontando eleitores.

Um brasileito fantasiado com roupas que simulavam a identificação da agência de imigração dos Estados Unidos (ICE) foi preso no domingo (4) em um local de votação no Miami-Dade College, durante a eleição brasileira.

Silva foi abordado por dois homens, um deles com uma câmera, que questionaram a roupa e disseram que ele estava assustando os eleitores. Policiais intervieram e perguntaram se ele era agente federal. Ele respondeu que não.

Segundo o relatório da prisão, Silva afirmou que as roupas eram uma fantasia comprada na Amazon. Ele disse ainda que foi ao local para votar e, depois, trocou a camisa da seleção brasileira pela fantasia para observar a reação das pessoas.

Durante a detenção, Silva ficou agitado e ameaçou os policiais. Segundo o relatório, também tentou subornar os agentes e disse: “I will get you paid if you let me go.”