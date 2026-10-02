Três dos quatro principais candidatos derrotados no primeiro turno da eleição presidencial evitaram declarar apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL) e criticaram a polarização entre os dois. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) não anunciaram decisão. Romeu Zema (Novo) declarou voto contra o PT, mas não citou Flávio.
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Cury critica polarização
Terceiro colocado, Augusto Cury afirmou que a "democracia brasileira, assim como a de muitas outras nações, dá sinais de asfixia". "Temo que, nas próximas décadas, haja um avanço das ditaduras e do populismo", afirmou.
Cury também defendeu a pacificação do país. "A polarização tornou o ambiente político brasileiro excessivamente hostil, e o projeto de país, muitas vezes, ficou em segundo plano. Precisamos virar essa página. Eu plantei sementes de pacificação e de coragem", disse.
"Hoje eu tenho claro dentro de mim, 100% de convicção, que eu não vou continuar na política. Amanhã ninguém sabe, mas eu costumo não mudar de opinião quando eu tenho uma convicção muito grande, até porque nós temos vários projetos", acrescentou.
Renan Santos critica Flávio
Quarto colocado, Renan Santos classificou a disputa deste ano como "a mais bizarra" desde a redemocratização do país. Ele criticou Flávio Bolsonaro, a quem descreveu como "um cara completamente desqualificado, covarde, burro".
Renan também afirmou que a campanha de Flávio se baseia no discurso contra Lula. "Não vi uma argumentação de voto no Flávio que não fosse: 'nós temos que tirar o Lula’", afirmou.
Caiado aguarda decisão do partido
Ronaldo Caiado afirmou que a definição de um eventual apoio no segundo turno dependeria de uma conversa com a cúpula nacional do PSD. "Jamais vou me pronunciar sem antes estar reunido com o presidente do meu partido, [Gilberto] Kassab", disse.
O PSD posteriormente decidiu ficar neutro no segundo turno. Caiado classificou a eleição presidencial como "totalmente atípica" e disse que "não venceu, mas caiu de pé".
Zema declara voto contra o PT
Romeu Zema afirmou que estará contra o PT no segundo turno, mas não citou Flávio Bolsonaro.
"Onde estiver PT no segundo turno, eu estarei contra o PT", disse. "PT é atraso, já teve todas as chances de mostrar para o que veio e entregou um país estagnado, repleto de corrupção", afirmou.
Zema também comemorou o desempenho do Novo nas eleições e afirmou que o partido cumpriu, pela primeira vez, a cláusula de barreira.
Com informações da Folha de S.Paulo.