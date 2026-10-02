Três dos quatro principais candidatos derrotados no primeiro turno da eleição presidencial evitaram declarar apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL) e criticaram a polarização entre os dois. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) não anunciaram decisão. Romeu Zema (Novo) declarou voto contra o PT, mas não citou Flávio.

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Cury critica polarização

Terceiro colocado, Augusto Cury afirmou que a "democracia brasileira, assim como a de muitas outras nações, dá sinais de asfixia". "Temo que, nas próximas décadas, haja um avanço das ditaduras e do populismo", afirmou.