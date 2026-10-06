A votação dos brasileiros no exterior terminou o primeiro turno com vantagem de Lula (PT). O petista foi o mais votado em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) liderou em 36. Em um território, os dois candidatos empataram.

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Segundo dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 916.534 brasileiros estão aptos a votar no exterior. No primeiro turno, 62,69% não compareceram às urnas.