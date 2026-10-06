A votação dos brasileiros no exterior terminou o primeiro turno com vantagem de Lula (PT). O petista foi o mais votado em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) liderou em 36. Em um território, os dois candidatos empataram.
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Segundo dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 916.534 brasileiros estão aptos a votar no exterior. No primeiro turno, 62,69% não compareceram às urnas.
Lula recebeu 157.387 votos válidos no exterior, o equivalente a 47,57%. Flávio teve 143.900 votos, ou 43,49%. Na sequência aparecem Augusto Cury (2,94%), Renan Santos (2,59%), Ronaldo Caiado (1,42%) e Romeu Zema (1,01%).
Na América, Flávio recebeu 63.737 votos, contra 44.793 de Lula. O senador venceu em 19 países, enquanto Lula liderou em oito.
Na Europa, Lula venceu em 25 dos 29 países com urnas. Foram 95.442 votos para o petista e 48.874 para Flávio. Portugal foi o país onde Lula recebeu mais votos no exterior, com 26.401.
Na Ásia, Flávio teve 28.063 votos e venceu em 13 países. Lula recebeu 11.643 e liderou em 15. O resultado do senador foi impulsionado pelo Japão, onde teve quase cinco vezes mais votos que o petista.
Na Oceania, Lula venceu nos dois países com urnas: Austrália e Nova Zelândia. Na Austrália, foram 4.562 votos contra 2.579 de Flávio. Na Nova Zelândia, Lula teve 234, enquanto o senador recebeu 64.
Em 32 dos 133 países e territórios com votação, nenhum eleitor compareceu às urnas.
Com informações do g1.