As urnas deste domingo confirmam uma virada histórica na política brasileira. Impulsionada pela onda conservadora liderada pelo PL e partidos aliados, a direita projeta garantir mais de 45 cadeiras no Senado Federal a partir de 2027.
O avanço foi capitaneado por grandes nomes do movimento. No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL)puxou a fila das vitórias, garantindo sua cadeira ao lado de Bia Kicis. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país elegeu Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
A força da coalizão se espalhou por todas as regiões:
Sul: Santa Catarina elegeu Caroline de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL); o Paraná confirmou Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo); o Rio Grande do Sul garantiu Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo).
Norte: O partido assegurou reeleições estratégicas, como Eduardo Gomes (TO) e Márcio Bittar (AC), além de dobradinhas em Rondônia.
Com dezenas de novos senadores já confirmados, a direita consolida o controle absoluto da Casa Alta, redesenhando o equilíbrio de poder no Congresso Nacional.
Com informações da Gazeta do Povo.