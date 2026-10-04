04 de outubro de 2026
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ONDA CONSERVADORA

Direita conquista maioria histórica no Senado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência Brasil
a direita projeta garantir mais de 45 cadeiras no Senado Federal a partir de 2027.
a direita projeta garantir mais de 45 cadeiras no Senado Federal a partir de 2027.

As urnas deste domingo confirmam uma virada histórica na política brasileira. Impulsionada pela onda conservadora liderada pelo PL e partidos aliados, a direita projeta garantir mais de 45 cadeiras no Senado Federal a partir de 2027.

O avanço foi capitaneado por grandes nomes do movimento. No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL)puxou a fila das vitórias, garantindo sua cadeira ao lado de Bia Kicis. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país elegeu Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

A força da coalizão se espalhou por todas as regiões:

Sul: Santa Catarina elegeu Caroline de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL); o Paraná confirmou Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo); o Rio Grande do Sul garantiu Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo).

  • Sudeste e Centro-Oeste: O Rio de Janeiro emplacou Carlos Portinho e Carlos Jordy (ambos do PL), enquanto Minas Gerais consagrou Domingos Sávio (PL) como o mais votado. Mato Grosso do Sul garantiu dupla 100% liberal com Reinaldo Azambuja e Capitão Contar.

  • Norte: O partido assegurou reeleições estratégicas, como Eduardo Gomes (TO) e Márcio Bittar (AC), além de dobradinhas em Rondônia.

    • Com dezenas de novos senadores já confirmados, a direita consolida o controle absoluto da Casa Alta, redesenhando o equilíbrio de poder no Congresso Nacional.

    Com informações da Gazeta do Povo. 

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