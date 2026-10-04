As urnas deste domingo confirmam uma virada histórica na política brasileira. Impulsionada pela onda conservadora liderada pelo PL e partidos aliados, a direita projeta garantir mais de 45 cadeiras no Senado Federal a partir de 2027.

O avanço foi capitaneado por grandes nomes do movimento. No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL)puxou a fila das vitórias, garantindo sua cadeira ao lado de Bia Kicis. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país elegeu Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

A força da coalizão se espalhou por todas as regiões: