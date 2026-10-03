Bolsonaro escolheu o filho mais velho, senador Flávio Bolsonaro (PL), como candidato à Presidência e tenta transformá-lo nestas eleições em seu principal herdeiro político —frustrando a expectativa de aliados que apostavam no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Preso por tentativa de golpe de Estado e inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) busca eleger neste domingo (4) três filhos, um irmão, a atual mulher, uma ex e dois cunhados para manter controle sobre seu espólio eleitoral.

Bolsonaro também lançou a mulher, Michelle Bolsonaro (PL), como candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Em sua estreia na política, a ex-primeira-dama lidera as pesquisas de intenção de voto e é vista como uma das apostas para a perpetuação do bolsonarismo, apesar da desconfiança da própria direita.

Após semanas relatando estar indecisa sobre entrar ou não para a política, a ex-primeira-dama confirmou a candidatura dizendo que a decisão havia sido compartilhada com o marido.

"Ele [Bolsonaro] quer muito [o mandato dela no Senado], é um desejo do coração dele. Eu acho que é natural, pelo nosso trabalho, pelo Brasil, a gente influenciar, incentivar as mulheres de bem a estarem na política", declarou em junho.