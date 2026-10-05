Mila Seidl, viúva do youtuber Lito Sousa, rebateu neste domingo (4) uma crítica publicada nas redes sociais após a morte do marido. Um internauta a acusou de usar a morte para buscar “engajamento na internet” e se referiu a Lito como “defunto”.
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“Fã chamando ele de defunto? Mais respeito ao próximo”, respondeu Mila.
A publicação da viúva comentava a petição de fãs para que o Aeroporto Internacional de Guarulhos recebesse o nome de Lito Sousa ou de Joselito Geraldo de Sousa, nome de batismo do youtuber.
Mila defendeu a homenagem e afirmou que Lito passou grande parte da vida no aeroporto, que via o lugar como especial, graças à sua paixão por aviões.
Com informações do Metrópoles
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1 Comentários
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JOSE ANTONIO DE ALMEIDA 12 horas atráso que mais me assombra é a imprensa dar atenção a um imbecil desse, siga forte minha cara, não de holofotes a essas situações não