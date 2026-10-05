Mila Seidl, viúva do youtuber Lito Sousa, rebateu neste domingo (4) uma crítica publicada nas redes sociais após a morte do marido. Um internauta a acusou de usar a morte para buscar “engajamento na internet” e se referiu a Lito como “defunto”.

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“Fã chamando ele de defunto? Mais respeito ao próximo”, respondeu Mila.