Lito Sousa deixou vídeos para aniversários do filho, diz esposa
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Após o velório de Lito Sousa, que morreu nesta quinta-feira (1º) em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob, a viúva do influenciador, Mila Seidl, disse que ele deixou vídeos para aniversários do filho, Malone, hoje com sete anos de idade.
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"Ele deixou alguns vídeos gravados para os aniversários dele, acho que de 9, 14 e 18 anos, se não me engano, de lições que ele achava que era importante passar", disse.
Mila contou que as últimas semanas foram difíceis. Com a perda progressiva da fala, tornou-se impossível mensurar com exatidão o nível de preservação das funções cognitivas de Lito, embora ela acredite que ele se manteve consciente até o fim.
"Essa doença não é nem de longe o que se lê sobre ela. É uma doença avassaladora, em dias muda todo o cenário", afirmou.
Segundo Mila, nos diálogos finais a interação de Lito se dava por meio de piscar de olhos e expressões de gratidão. "[Eu dizia] vá em paz. A gente vai ficar aqui, a gente vai dar conta."
A empresária também disse que Lito não temia a morte.
"Se eu contar vocês vão rir. Ele tinha medo de barata. Não tinha medo da morte, não tinha medo de nada. Era uma pessoa muito racional, muito calma. Além de ser muito inteligente, tinha uma inteligência emocional fora do comum."
Manter vivo o legado construído pelo especialista em aviação era um desejo de Lito e o principal objetivo de Mila para o futuro, ela contou. Após meses de dedicação aos cuidados do marido, período em que precisou se afastar dos negócios, ela disse que o momento agora exige reorganização pessoal e profissional.
Para Mila, o maior legado de Lito é mostrar que é possível manter a gentileza inabalável mesmo diante das maiores adversidades.
Sobre a decisão de resguardar a intimidade da família nas semanas finais, a empersária disse que o objetivo foi preservar a imagem de Lito, de forma que as pessoas guardem na memória a sua versão com energia, saudável e feliz.