"Ele deixou alguns vídeos gravados para os aniversários dele, acho que de 9, 14 e 18 anos, se não me engano, de lições que ele achava que era importante passar", disse.

Após o velório de Lito Sousa, que morreu nesta quinta-feira (1º) em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob, a viúva do influenciador, Mila Seidl, disse que ele deixou vídeos para aniversários do filho, Malone, hoje com sete anos de idade.

Mila contou que as últimas semanas foram difíceis. Com a perda progressiva da fala, tornou-se impossível mensurar com exatidão o nível de preservação das funções cognitivas de Lito, embora ela acredite que ele se manteve consciente até o fim.

"Essa doença não é nem de longe o que se lê sobre ela. É uma doença avassaladora, em dias muda todo o cenário", afirmou.

Segundo Mila, nos diálogos finais a interação de Lito se dava por meio de piscar de olhos e expressões de gratidão. "[Eu dizia] vá em paz. A gente vai ficar aqui, a gente vai dar conta."