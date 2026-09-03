03 de setembro de 2026
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INOVAÇÃO

GM7 oferece soluções inteligentes de Digital Signage


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Divulgação

A inovação ganha vida quando tecnologia e experiência caminham juntas. Para a FEBRABAN Tech 2026, a GM7 desenvolveu para o estande da Samsung soluções inteligentes de Digital Signage para o setor financeiro, com avatares interativos, jornadas de autoatendimento e uma experiência barista conectada, transformando cada interação em uma experiência memorável.

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