O Parque Dom Pedro acaba de receber um reconhecimento que traduz a força de sua relação com a cidade: foi eleito o shopping mais lembrado pelos consumidores de Campinas no Top of Mind Campinas 2026, promovido pela VTV. O resultado celebra uma marca que, há quase 25 anos, faz parte da rotina de milhões de pessoas e segue se renovando para oferecer experiências, encontros e novas descobertas a cada visita.
02 de setembro de 2026
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