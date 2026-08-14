O Oguru Sushi & Bar, no Galleria Shopping, adora fazer parte da sua rotina e dos seus momentos especiais. Para deixar a sua experiência ainda mais leve, agora o restaurante aceita parcelamento da sua conta em 2x no cartão de crédito. Aproveite o melhor da gastronomia premium com mais praticidade.
15 de agosto de 2026
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