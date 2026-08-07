A Prefeitura de Belo Horizonte lançou o sistema que permite aos passageiros fazer videochamadas enquanto aguardam o ônibus durante a noite. Batizado de Abrigo Amigo, o serviço começou a funcionar nessa quarta-feira (5), num ponto da Avenida Afonso Pena, no Centro, e será ampliado para outros locais da cidade.
O atendimento funciona diariamente, das 20h às 5h, com equipe formada exclusivamente por mulheres. Durante a chamada, as atendentes oferecem acolhimento, orientação e, quando necessário, acionam serviços públicos e de segurança. O atendimento fica ativo até o embarque do passageiro ou o encerramento da ligação.
O projeto prevê a instalação da tecnologia em 100 pontos de ônibus. Os equipamentos contam com internet 5G, câmeras de monitoramento, microfones, alto-falantes e recursos de acessibilidade, como botão em braille, altura adaptada para cadeirantes e comunicação em Libras.
Além do novo serviço, a capital mineira também implantou o sistema Próxima Parada, que informa, em tempo real, a previsão de chegada dos ônibus por painéis eletrônicos. A funcionalidade será instalada em 400 pontos da cidade -- 100 deles terão os dois serviços.
Segundo a prefeitura, os locais foram escolhidos com base na circulação de passageiros durante a noite, atendimento por linhas do Madrugão, proximidade de hospitais e instituições de ensino, além das condições técnicas para instalação dos equipamentos.