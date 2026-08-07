A Prefeitura de Belo Horizonte lançou o sistema que permite aos passageiros fazer videochamadas enquanto aguardam o ônibus durante a noite. Batizado de Abrigo Amigo, o serviço começou a funcionar nessa quarta-feira (5), num ponto da Avenida Afonso Pena, no Centro, e será ampliado para outros locais da cidade.

O atendimento funciona diariamente, das 20h às 5h, com equipe formada exclusivamente por mulheres. Durante a chamada, as atendentes oferecem acolhimento, orientação e, quando necessário, acionam serviços públicos e de segurança. O atendimento fica ativo até o embarque do passageiro ou o encerramento da ligação.

O projeto prevê a instalação da tecnologia em 100 pontos de ônibus. Os equipamentos contam com internet 5G, câmeras de monitoramento, microfones, alto-falantes e recursos de acessibilidade, como botão em braille, altura adaptada para cadeirantes e comunicação em Libras.