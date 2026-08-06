Um homem de 50 anos descobriu um câncer raro ao procurar atendimento por causa de um olho que não parava de lacrimejar. O engenheiro Roman Ribalchenko foi diagnosticado com carcinoma cístico adenoide (ACC), um tumor que já havia se espalhado para a órbita ocular, ossos da face, osso frontal, base do crânio e a membrana que protege o cérebro.
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No início, Roman acreditou que o incômodo era provocado por um fragmento metálico, já que havia sofrido acidente de trabalho anteriormente. Mesmo após limpeza da região, o sintoma persistiu. Exames como tomografia, ressonância magnética e biópsia confirmaram o diagnóstico em janeiro deste ano.
A quimioterapia não apresentou resultado, e os médicos indicaram cirurgia de alta complexidade para retirar o tumor e reconstruir o rosto do paciente. Segundo a equipe médica, o procedimento estava no limite do que era considerado possível.
A primeira operação durou 12 horas e retirou o tumor, parte do osso frontal, ossos do nariz, maçãs do rosto, toda a órbita ocular e parte da membrana que envolve o cérebro. Após exames confirmarem que o câncer havia sido completamente removido, Roman passou pela segunda cirurgia, de 10 horas, para reconstrução facial.
Os médicos utilizaram ossos, músculos e vasos sanguíneos retirados da escápula para reconstruir a testa, as maçãs do rosto e a órbita ocular. O tecido transplantado foi conectado aos vasos do pescoço para permitir a cicatrização e o tratamento complementar com radioterapia.
Roman recebeu alta, voltou para casa e já consegue respirar, comer e caminhar sem ajuda. Nas próximas semanas, ele viajará para Viena, na Áustria, onde fará sessões de radioterapia.
O carcinoma cístico adenoide é um tipo raro de câncer que costuma surgir nas glândulas salivares e em outras regiões da cabeça e do pescoço. Entre os possíveis sintomas estão alterações na visão, congestão nasal, sangramento pelo nariz, dificuldade para engolir e caroços indolores.
Com informações do The Sun.