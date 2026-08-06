07 de agosto de 2026
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OPERAÇÃO COMPLEXA

Olho lacrimejando revela câncer raro que invadia o crânio

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Jam Press via The Sun
O engenheiro Roman Ribalchenko foi diagnosticado com carcinoma cístico adenoide.
O engenheiro Roman Ribalchenko foi diagnosticado com carcinoma cístico adenoide.

Um homem de 50 anos descobriu um câncer raro ao procurar atendimento por causa de um olho que não parava de lacrimejar. O engenheiro Roman Ribalchenko foi diagnosticado com carcinoma cístico adenoide (ACC), um tumor que já havia se espalhado para a órbita ocular, ossos da face, osso frontal, base do crânio e a membrana que protege o cérebro.

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No início, Roman acreditou que o incômodo era provocado por um fragmento metálico, já que havia sofrido acidente de trabalho anteriormente. Mesmo após limpeza da região, o sintoma persistiu. Exames como tomografia, ressonância magnética e biópsia confirmaram o diagnóstico em janeiro deste ano.

A quimioterapia não apresentou resultado, e os médicos indicaram cirurgia de alta complexidade para retirar o tumor e reconstruir o rosto do paciente. Segundo a equipe médica, o procedimento estava no limite do que era considerado possível.

A primeira operação durou 12 horas e retirou o tumor, parte do osso frontal, ossos do nariz, maçãs do rosto, toda a órbita ocular e parte da membrana que envolve o cérebro. Após exames confirmarem que o câncer havia sido completamente removido, Roman passou pela segunda cirurgia, de 10 horas, para reconstrução facial.

Os médicos utilizaram ossos, músculos e vasos sanguíneos retirados da escápula para reconstruir a testa, as maçãs do rosto e a órbita ocular. O tecido transplantado foi conectado aos vasos do pescoço para permitir a cicatrização e o tratamento complementar com radioterapia.

Roman recebeu alta, voltou para casa e já consegue respirar, comer e caminhar sem ajuda. Nas próximas semanas, ele viajará para Viena, na Áustria, onde fará sessões de radioterapia.

O carcinoma cístico adenoide é um tipo raro de câncer que costuma surgir nas glândulas salivares e em outras regiões da cabeça e do pescoço. Entre os possíveis sintomas estão alterações na visão, congestão nasal, sangramento pelo nariz, dificuldade para engolir e caroços indolores.

Com informações do The Sun.

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