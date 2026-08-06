Um homem de 50 anos descobriu um câncer raro ao procurar atendimento por causa de um olho que não parava de lacrimejar. O engenheiro Roman Ribalchenko foi diagnosticado com carcinoma cístico adenoide (ACC), um tumor que já havia se espalhado para a órbita ocular, ossos da face, osso frontal, base do crânio e a membrana que protege o cérebro.

Leia também: Brasileiros esperam mais tempo por cirurgia de câncer no SUS

No início, Roman acreditou que o incômodo era provocado por um fragmento metálico, já que havia sofrido acidente de trabalho anteriormente. Mesmo após limpeza da região, o sintoma persistiu. Exames como tomografia, ressonância magnética e biópsia confirmaram o diagnóstico em janeiro deste ano.