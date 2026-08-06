Uma mulher que havia sido vítima de violência foi salva em Pitanga, na região central do Paraná, após fazer o sinal universal de socorro enquanto caminhava com o agressor na rua.

O caso aconteceu na segunda-feira (3) e foi registrado por câmeras de segurança.

O gesto consiste em deixar a mão com a palma para fora, dobrar o polegar para dentro e fechar os outros quadros dedos sobre ele.