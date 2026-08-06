Mulher é salva de agressor graças a sinal de socorro; entenda
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Uma mulher que havia sido vítima de violência foi salva em Pitanga, na região central do Paraná, após fazer o sinal universal de socorro enquanto caminhava com o agressor na rua.
O caso aconteceu na segunda-feira (3) e foi registrado por câmeras de segurança.
O gesto consiste em deixar a mão com a palma para fora, dobrar o polegar para dentro e fechar os outros quadros dedos sobre ele.
A vítima caminhava com o ex-companheiro na rua e pediu socorro para os ocupantes de um carro que estava logo atrás. Os homens entenderam o gesto, pararam e levaram os dois para uma delegacia.
Segundo o telejornal Bom Dia Paraná, a mulher contou à polícia que havia sido agredida pelo ex-marido dentro da própria casa.
Quando pediu ajuda, os dois estavam a caminho da casa do atual namorado, onde o suposto agressor iria pedir explicações sobre o relacionamento.
A vítima recebeu atendimento médico e o homem foi preso em flagrante. Um dia depois, ele foi liberado durante a audiência de custódia, com restrições impostas pela Justiça. Teria alegado que as agressões foram mútuas.
Os nomes da mulher e do suspeito de agressão não foram divulgados pela polícia, assim como os dos homens que prestaram socorro.
Para cada feminicídio registrado no Brasil em 2025, foram contabilizados 502 casos de ameaça, 182 agressões físicas e 79 crimes de perseguição contra mulheres, conforme dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em julho deste ano.
A proporção ajuda a dimensionar a escalada de violências que pode anteceder o assassinato por razões de gênero, destacam os especialistas. Todos os dias, o país registra, em média, quatro feminicídios e mais de 2.000 ameaças contra mulheres.
No ano passado, 1.571 foram vítimas de feminicídio, o maior número da série histórica, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A taxa nacional foi de 1,4 vítima de feminicídio para cada grupo de 100 mil mulheres.