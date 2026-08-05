Cidade mais rica do país, São Paulo registrou nível de aprendizado nos anos iniciais e finais do ensino fundamental menor do que a média das escolas municipais do país, segundo os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2025.

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Principal indicador de qualidade da educação do país, o Ideb teve os resultados de 2025 divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação. A capital paulista, sob o comando de Ricardo Nunes (MDB), registrou Ideb de 5,8 para os anos iniciais (do 1º ao 5º ano), 0,2 ponto acima do atingido em 2023, mas ainda abaixo do nível pré-pandemia, quando chegou a 6, em 2019.