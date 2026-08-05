São Paulo tem nível de aprendizado menor do que a média do país
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Cidade mais rica do país, São Paulo registrou nível de aprendizado nos anos iniciais e finais do ensino fundamental menor do que a média das escolas municipais do país, segundo os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2025.
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Principal indicador de qualidade da educação do país, o Ideb teve os resultados de 2025 divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação. A capital paulista, sob o comando de Ricardo Nunes (MDB), registrou Ideb de 5,8 para os anos iniciais (do 1º ao 5º ano), 0,2 ponto acima do atingido em 2023, mas ainda abaixo do nível pré-pandemia, quando chegou a 6, em 2019.
Esse resultado deixa São Paulo abaixo da média nacional das redes municipais para a etapa, que foi de 6,1, em 2025.
Nos anos finais (do 6º ao 9º ano), a rede municipal paulista alcançou 4,9 no Ideb, um avanço de 0,1 ponto em relação a 2023, mas ainda abaixo do que havia registrado em 2021, quando chegou a 5,1. Nessa etapa, São Paulo também está abaixo da média nacional, que registrou Ideb de 4,9, em 2025.
Com esse resultado, São Paulo fica entre as capitais com menor resultado no Ideb. Nos anos iniciais, o indicador da rede municipal paulista ficou em 17º lugar. Teresina (PI) e Curitiba (PR) lideram com uma média de 6,9. Em seguida, aparecem Rio Branco (AC) com 6,8 e Florianópolis (SC) com 6,7.
Nos anos finais, a rede municipal de São Paulo ficou em 10º lugar. Nessa etapa, o indicador é também liderado por Teresina, com 5,9, seguido por Curitiba (PR), Goiânia (GO), Vitória (ES) e Florianópolis (SC), todos com 5,4.
Os resultados do Ideb mostram ainda que os alunos de São Paulo tiveram uma nota significativamente menor do que a média das escolas municipais do país nos anos iniciais. A diferença representa quase um ano de aprendizagem.
O Ideb é calculado multiplicando a taxa média de aprovação (fluxo escolar) com a nota média dos alunos em provas de matemática e português.
Em português, a média dos alunos de São Paulo foi de 205,72 pontos —quase dez pontos abaixo da média nacional, de 215,51 pontos. Em matemática, foi de 218,17 pontos, ante 227,79 da média brasileira.
Uma variação de 12 pontos na média das provas dessas duas disciplinas é considerada relevante por estudiosos e representa a progressão de um ano inteiro de aprendizado.
Insatisfeito com os resultados de São Paulo, o prefeito Nunes aposta na gestão privada das escolas municipais para melhorar o indicador. Assim que foi reeleito, ele anunciou que estudava transferir 50 escolas para serem geridas por entidades sem fins lucrativos, como havia feito em 2022 com o Liceu Coração de Jesus.
No mês passado, a Prefeitura de São Paulo abriu um edital para transferir a gestão de três escolas de ensino fundamental. A medida é alvo de questionamentos na Justiça.