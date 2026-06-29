O novo programa mira pessoas que estão com as contas em dia, mas que têm dificuldade para conseguir empréstimos e enfrentam altas taxas de juros.

O ministro da Fazenda antecipou, em entrevistas anteriores, que a linha de crédito vai beneficiar trabalhadores informais.

"O informal no país, ele não tem uma renda fixa por mês, então ele não tem um salário recorrente, ele não tem uma loja em que ele tem um histórico de recorrência de recebimento, ele tem que lá ganhar o seu dia a dia de maneira muito pontual, de maneira muito errática. E ele é quem mais toma juros caros no país."

A nova linha de crédito faz parte do novo Desenrola Brasil, lançado em maio. O foco da primeira rodada foi a renegociação de dívidas para quem ganha até R$ 8.105. São oferecidas taxas de juros de até 1,99% ao mês para quitar dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Também poderá ser usado o saldo do FGTS para pagar parte da dívida.