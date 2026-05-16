O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa se filiou ao Democracia Cristã e deve disputar a Presidência da República nas eleições de 2026.

A legenda pretende substituir a pré-candidatura de Aldo Rebelo pelo ex-presidente do STF. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo g1.

Presidente do partido, João Caldas afirmou que a troca foi efetuada porque a candidatura de Rebelo não avançou nas pesquisas eleitorais.