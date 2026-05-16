O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa se filiou ao Democracia Cristã e deve disputar a Presidência da República nas eleições de 2026.
A legenda pretende substituir a pré-candidatura de Aldo Rebelo pelo ex-presidente do STF. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo g1.
Presidente do partido, João Caldas afirmou que a troca foi efetuada porque a candidatura de Rebelo não avançou nas pesquisas eleitorais.
Joaquim Barbosa integrou o STF entre 2003 e 2014 e deixou a Corte antes do prazo máximo previsto por lei. Em 2018, ele também foi cotado para disputar a Presidência, mas desistiu da candidatura.
Segundo João Caldas, Barbosa entra na disputa em meio ao cenário de tensão entre os Poderes no país. “Ele se filiou ao partido para concorrer”, declarou o dirigente.
A corrida presidencial de 2026 também reúne nomes como Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição, além do senador Flávio Bolsonaro, do ex-governador Ronaldo Caiado e do ex-governador Romeu Zema.
Com informações do g1.