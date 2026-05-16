Um ator registrou boletim de ocorrência após afirmar que foi agredido durante as gravações do filme “Dark Horse”, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Memorial da América Latina, na Zona Oeste de São Paulo.

Segundo o relato, a confusão se deu durante a revista na entrada do set de filmagem, quando integrantes da equipe informaram que os atores passariam por inspeção por se tratar de produção estrangeira.

De acordo com o boletim, o ator segurava uma blusa quando um integrante da equipe puxou a peça de sua mão e pediu que ele deixasse o local. Ele também afirmou que foi chamado de “ladrão” e retirado da área por seguranças.