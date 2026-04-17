Um homem de 31 anos morreu após invadir o 54º Distrito Policial, em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, e agredir um investigador na madrugada desta quinta-feira (16). O caso é apurado como morte decorrente de intervenção policial.
Segundo o boletim de ocorrência, Rafael Pereira da Silva chegou ao local a pé por volta das 2h e quebrou o vidro da porta com um objeto de ferro antes de entrar no prédio fazendo ameaças. No saguão, ele entrou em luta corporal com o investigador Fábio Araújo Soares, que estava sozinho.
Durante o confronto, o policial tentou conter o agressor, que o mordeu. A arma do agente caiu no chão. Conforme o registro, o investigador aplicou um “mata-leão”, e o homem morreu no local.
Por se tratar de morte em intervenção policial, o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A Corregedoria da Polícia Civil acompanha as apurações.
O caso expõe a estrutura da Polícia Civil paulista: dados da corporação indicam déficit de 3.901 investigadores e mais de 14 mil policiais civis no total. A Secretaria da Segurança Pública informou que acompanha o caso e declarou ter nomeado 15 mil policiais civis.
Com informações do SBT News.