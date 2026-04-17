Um homem de 31 anos morreu após invadir o 54º Distrito Policial, em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, e agredir um investigador na madrugada desta quinta-feira (16). O caso é apurado como morte decorrente de intervenção policial.

Segundo o boletim de ocorrência, Rafael Pereira da Silva chegou ao local a pé por volta das 2h e quebrou o vidro da porta com um objeto de ferro antes de entrar no prédio fazendo ameaças. No saguão, ele entrou em luta corporal com o investigador Fábio Araújo Soares, que estava sozinho.

Durante o confronto, o policial tentou conter o agressor, que o mordeu. A arma do agente caiu no chão. Conforme o registro, o investigador aplicou um “mata-leão”, e o homem morreu no local.