A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que determina a inclusão do nome do município e do estado nas placas de veículos, além da bandeira da unidade da Federação onde o carro estiver registrado.

A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro e já recebeu aval do Senado Federal. O autor do texto é o senador Esperidião Amin (PP-SC).

Segundo o parlamentar, a medida facilita a identificação da origem do veículo por policiais e autoridades de trânsito em casos de infrações, roubos, furtos e outros crimes.