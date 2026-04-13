Um homem de nacionalidade ucraniana foi preso em flagrante após importunar sexualmente duas mulheres na madrugada de domingo (12), em Santos, no litoral paulista. O caso aconteceu nas proximidades do Hospital Infantil Gonzaga, enquanto as vítimas estavam em intervalo de trabalho.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito encarou as mulheres e aproximou-se repetidamente pedindo beijos em inglês. Durante a abordagem, ele segurou o braço de uma das vítimas e deu um tapa nas nádegas. As mulheres buscaram refúgio no hospital para acionar a polícia.
O agressor tentou seguir as vítimas, mas foi contido por pessoas que estavam na unidade. Antes da chegada da PM, o homem ainda tentou entrar no carro de uma família e chutou outro que estava estacionado.
A polícia informou que o suspeito é natural de Odessa, na Ucrânia, mas não divulgou sua identidade.
