A cantora gospel Carolina Beatriz, de 21 anos, morreu na noite de sábado (11) após acidente em um brinquedo do Minas Center Park, instalado em Itabirito, na região central de Minas Gerais. A jovem sofreu traumatismo craniano grave e teve parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.

Carolina estava no brinquedo acompanhada de familiares, entre eles o irmão, que também foi hospitalizado e já recebeu alta. Estavam juntos a jovem, uma prima, o irmão e a companheira dele no momento do acidente. O velório foi realizado na tarde de domingo (12), no Cemitério Parque Esperança, em Itabirito.

Após o caso, dois responsáveis pelo parque foram presos em flagrante. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, os homens, de 24 e 45 anos, prestaram depoimento e foram autuados por lesão corporal e homicídio culposo. O brinquedo foi interditado, e a perícia esteve no local para coletar vestígios.