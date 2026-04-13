A cantora gospel Carolina Beatriz, de 21 anos, morreu na noite de sábado (11) após acidente em um brinquedo do Minas Center Park, instalado em Itabirito, na região central de Minas Gerais. A jovem sofreu traumatismo craniano grave e teve parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.
Carolina estava no brinquedo acompanhada de familiares, entre eles o irmão, que também foi hospitalizado e já recebeu alta. Estavam juntos a jovem, uma prima, o irmão e a companheira dele no momento do acidente. O velório foi realizado na tarde de domingo (12), no Cemitério Parque Esperança, em Itabirito.
Após o caso, dois responsáveis pelo parque foram presos em flagrante. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, os homens, de 24 e 45 anos, prestaram depoimento e foram autuados por lesão corporal e homicídio culposo. O brinquedo foi interditado, e a perícia esteve no local para coletar vestígios.
A defesa da família questiona as condições de funcionamento do parque e aponta possíveis falhas estruturais. A defesa afirma que há indícios de precariedade em algumas atrações.
A Prefeitura de Itabirito informou que o parque tinha alvará de funcionamento e que as liberações técnicas e de segurança são de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar de MG. O município declarou que acompanha o caso e adotará medidas após a conclusão das investigações.
O Corpo de Bombeiros informou que o local estava regular quanto à documentação de prevenção contra incêndio e pânico, conforme declarado pelo organizador, e esclareceu que não é responsável pelo funcionamento técnico dos brinquedos.
A Polícia Civil aguarda laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do acidente. Carolina havia gravado recentemente o primeiro projeto musical e trabalhava em novas músicas autorais.
Com informações do Estado de Minas.