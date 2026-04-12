A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um homem russo suspeito de liderar uma quadrilha internacional de tráfico de drogas a partir de um laboratório em Jurerê Internacional, em Florianópolis. A chamada Operação Moscou mobilizou diversas delegacias especializadas para conseguir desarticular o esquema criminoso no estado.

O suspeito usava uma mansão em Florianópolis como fachada para refinar cocaína. Segundo a polícia, o homem aproveitava o grande movimento do bairro de luxo para esconder as atividades ilegais sem levantar suspeitas.

A operação apreendeu drogas, dinheiro e um carro de luxo na residência. Os agentes encontraram produtos químicos, cocaína processada, cerca de R$ 200 mil em várias moedas e um veículo avaliado em R$ 150 mil.