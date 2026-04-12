A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte de um casal encontrado morto dentro de um carro com diversas marcas de tiro na zona sul da capital paulista. O caso foi registrado como homicídio no 89º distrito policial.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), as vítimas, um homem e uma mulher, tinham 40 e 36 anos, respectivamente. A ocorrência se deu na rua João Teixeira Ramos, na Vila Franca.

As vítimas chegaram a ser socorridas a um hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos.