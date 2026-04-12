13 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Casal é assassinado dentro de veículo na zona sul de São Paulo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Viaturas da Polícia Civil de São Paulo
Viaturas da Polícia Civil de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte de um casal encontrado morto dentro de um carro com diversas marcas de tiro na zona sul da capital paulista. O caso foi registrado como homicídio no 89º distrito policial.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), as vítimas, um homem e uma mulher, tinham 40 e 36 anos, respectivamente. A ocorrência se deu na rua João Teixeira Ramos, na Vila Franca.

As vítimas chegaram a ser socorridas a um hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos.

Os autores do crime já não estavam no local quando a PM chegou. Diligências continuam para identificá-los, declarou a pasta em nota.

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