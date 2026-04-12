Vitória do Santos sobre o Atlético-MG reduz pressão
O Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na noite deste sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.
Moisés marcou o gol do Santos, que está em 14° lugar, com 13 pontos. Já o Atlético-MG está em 8° lugar, com 14 pontos.
Com o resultado, o Alvinegro conquistou a sua terceira vitória no Brasileirão e tenta se afastar Z4. Além do Galo, o Santos venceu o Remo e o Vasco da Gama.
Depois de ficar fora contra Flamengo, por suspensão, e contra o Deportivo Cuenca, para ser poupado, Neymar voltou a campo hoje depois de 9 dias. Gabigol também retornou. Mesmo sem gol nem assistências, o camisa 10 teve boa atuação.
Galo perde chance de encostar no G6. Com a derrota, o time mineiro perdeu a chance de alcançar os mesmos 16 pontos que o Athletico-PR, que ocupa a sexta posição.
O Santos volta a campo na terça-feira (14), pela 2ª rodada da Sul-Americana, contra o Deportivo Recoleta, na Vila Belmiro. Já o Atlético-MG também volta a campo pela Sul-Americana, quinta-feira (16), contra o Juventud, na Arena MRV.
Como foi o jogo
Primeiro tempo de tensão, mas poucas oportunidades. Ambas as equipes conseguiram se fazer presentes no campo de ataque rival na primeira etapa, mas não conseguiram converter a presença em um perigo real. O ponto de destaque dos primeiros 45 minutos foi o gol anulado de Gabigol, que, por conta da reclamação da anulação, fez com que o técnico Cuca fosse expulso. Neymar e Gabigol tiveram momentos de criatividade e foram responsáveis por grande parte das chances do Santos.
Santos abre o placar e segura pressão no segundo tempo. O alvinegro praiano voltou ao segundo tempo com a mesma postura, sob o comando de Eudes Pedro. Perdeu uma grande chance com Gabriel Bontempo, mas Moisés não desperdiçou a sua. Já o Galo teve poucas oportunidades, mostrando-se mais disposto após tomar o gol. Mesmo pressionando, o time mineiro não conseguiu empatar.
Lances importantes
Santos abre o placar na primeira chance real, mas gol é anulado. Aos 16 minutos, Igor Vincius bateu de fora da área. A bola desviou em Gabigol, matando as chances do goleiro Everson. Porém, o VAR analisou o desvio da bola, concluindo que o resvalo no braço de Gabigol interferiu no lance e anulou o gol.
Efeito dominó de revolta, que deixa Santos sem técnico. Após anulação do gol, tanto torcida quanto a equipe do Santos se revoltaram. Da parte da torcida, um objeto foi arremessado no campo, coletado pelo árbitro e entregue ao delegado da partida. Da parte do Santos, Cuca foi expulso por reclamação.
Neymar inspirado ameaça o Galo. Aos 35 minutos, o camisa 10 recebeu de Gabigol dentro da área, cortou e bateu. A bola, porém, foi muito forte e foi para fora.
Interceptação de Escobar salva o Santos. Aos 40 minutos, Renan Lodi chegou à linha de fundo e cruzou para Natanael empurrar para o gol. O Galo, porém, esbarrou no lateral, que empurrou para escanteio.
Santos tem a primeira chance do segundo tempo. Aos 8 minutos, Igor Vinicius achou Bontempo na linha de fundo, que cruzou forte em meia altura na primeira trave. Everson espalmou para fora da área.
Bontempo perde chance de ouro. Aos 12 minutos, Neymar lançou Escobar, que cruzou para o meio da área. Ninguém cortou, a bola sobrou para Gabriel Bontempo, que limpou Lyanco, mas bateu para fora do gol.
Santos abre o placar. Em contra-ataque rápido, aos 17 minutos, Lucas Veríssimo achou Gabigol, que deu passe em profundidade para Moisés. O camisa 21 santista venceu Natanael fisicamente e bateu pro gol.
Brazão defende primeiro chute a gol do Galo. Aos 24 minutos, Renan Lodi ficou com a bola após carrinho de Lucas Veríssimo e bateu forte no gol. O goleiro santista espalmou para escanteio.
Neymar arranca, mas bate para fora. Aos 21 minutos, o camisa 10 carregou a bola do meio de campo, ajeitou para o pé direito e chutou de fora da área, mas a bola passou rente à trave.