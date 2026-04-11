A taça do torneio UEFA Champions League estará exposta em São Paulo e poderá ser visitada pelo público gratuitamente neste sábado (11) e domingo (12), na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Além do troféu, é possível ver uma instalação com memorabilia oficial da copa europeia, reunindo objetos e registros que ajudam a contextualizar a trajetória e a dimensão histórica do torneio. A ação integra uma iniciativa da Heineken.

Quem quiser estender o passeio poderá visitar também o Museu do Futebol, instalado no estádio, que reúne experiências audiovisuais e interativas, além de exposições relacionadas ao esporte. Os tíquetes são vendidos na bilheteria por R$ 24 (inteira).