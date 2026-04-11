João Fonseca vai encarar o chileno Alejandro Tabilo (atual 39° no ranking) na estreia no ATP 500 de Munique, na Alemanha, a partir da próxima semana.

A data e o horário da partida ainda serão divulgados pela ATP. A primeira rodada será disputada entre segunda-feira e terça-feira.

Fonseca já enfrentou Tabilo duas vezes e perdeu em ambas. A primeira foi nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, em 2024. A segunda aconteceu nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires deste ano.